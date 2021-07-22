Горняк22: Под Санкт-Петербургом избили семилетнего сына Стаса Пьехи

Стас Пьеха Фото: кадр из youtube.com

По словам адвоката, женщина признала, что напала на мальчика и причинила ему вред, но посчитала свое поведение адекватным

В Рощино под Санкт-Петербургом жена футбольного судьи Владислава Безбородова жестоко избила семилетнего сына певца Стаса Пьехи, сообщает Starhit.

Стало известно, что женщине, которая живет по соседству, не понравилось, что сын Пьехи начал дружить с одним из ее детей, и она запретила ему это делать. Ребенок на это обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн Безбородовых. Обнаружившая это соседка схватила мальчика и швырнула на землю. Она также несколько раз ударила бабушку, которая пыталась защитить внука. Мать ребенка вызвала полицию.

«Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее якобы сломан позвоночник», – рассказал очевидец.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Мать ребенка Наталия Горчакова рассказала в Instagram, что мальчика все еще тошнит и у него кружится голова, его состояние снова ухудшилось после временного улучшения.

Адвокат Стаса Сергей Жорин заявил о намерении добиться возбуждения уголовного дела. Дело под свой контроль взяла прокуратура.

Ранее лидер «Ногу Свело!» написал заявление в полицию на Диму Билана. Сам Дима Билан рассказал, что заметил «вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать.

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