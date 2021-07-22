Горняк22: Водитель, протаранивший автомобили в Барнауле, оказался пьяным и без прав

Разбитое стекло. ДТП Фото: pixabay.com

Водитель «Жигулей» оказался ранее судимым за подобные правонарушения – он уже привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

45-летний мужчина, протаранивший автомобили на улице Ткацкой в Барнауле утром 21 июля, был в нетрезвом состоянии.

Не имея водительских прав на управление транспортным средством, водитель на автомобиле ВАЗ-2104 снес Toyota Corolla и Toyota Vista, стоявшие у дома №77 на улице Ткацкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате ДТП травмы получили пассажиры «Жигулей» – 41-летняя женщина и 36-летний мужчина. В иномарках в момент ДТП никого не было.

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