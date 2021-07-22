ГОРНЯК22 22.07.2021
Происшествия

Горняк22: В алтайской реке нашли тело утонувшего десятилетнего мальчика

Горняк22
12 часов Ago

Река Алей. Поиски ребенка Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Спустя два дня спасателям удалось найти и достать из воды тело утонувшего ранее ребенка. Мальчик пытался переплыть реку, но не рассчитал силы

21 июля стало известно, что на реке Алей в Алтайском крае обнаружено тело утонувшего десятилетнего мальчика. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте».

Тело ребенка нашли в 600 метрах от того места, где пропал мальчик. Оно лежало на дне, водолазы нашли и достали его на поверхность.

Напомним, 19 июля в Рубцовском районе двое детей вместе с родственницей пошли купаться на реку. Мальчики купались, затем решили переплыть реку с одного берега на другой, но один из них скрылся под водой и найти ребенка сразу не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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