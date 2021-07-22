Горняк22: Педофил, объявленный в розыск в Алтайском крае, может скрываться в Новосибирске

Полиция Фото: pixabay.com

У полиции Алтайского края есть сведения, что объявленный в розыск преступник может скрываться в Новосибирске или другом городе

Жителя Алтайского края, которого обвиняют в изнасиловании девочки, после побега разыскивает полиция региона. По данным следствия, преступник может сейчас находиться в другом регионе и называться новым именем, сообщает издание Om1.ru.

41-летний житель Тальменского района Иван Олейник разыскивается за изнасилование девочки. Он сумел сбежать из-под стражи в декабре 2020 года, срезав с ноги браслет, и с тех пор скрывается от полиции.

Перед побегом обвиняемый избавился от телефона, SIM-карты, зачистил аккаунты в социальных сетях. В полиции предупреждают, что мужчина может скрываться в Новосибирске или другом городе Сибири, а также может совершать аналогичные преступления.

«Просим оказать содействие в установлении местонахождения разыскиваемого», – говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

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