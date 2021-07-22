Горняк22: В Санкт-Петербурге горела квартира рэпера Славы КПСС

Квартира после пожара Фото: twitter.com/gnojnyj

В квартире Машнова продолжают жить его родственники. Рэпер не уточнил причины возгорания, но заявил, что его родные не пострадали

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) рассказал в своем аккаунте в twitter о пожаре в своей петербургской квартире.

В соцсетях рэпер опубликовал фото, на котором можно увидеть пострадавшие от огня стены.

«Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?» – написал Машнов.

Пожар случился по адресу: улица Трефолева, 6/30. В МЧС рассказали, что в двухкомнатной квартире выгорело 3 кв. метра.

Ранее Моргенштерн подписал контракт о сотрудничестве с промоушеном MMA. При этом до этого рэпер неоднократно предлагал запретить бои.

ТОЛК