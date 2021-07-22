ГОРНЯК22 22.07.2021
Происшествия

Горняк22: В Санкт-Петербурге горела квартира рэпера Славы КПСС

Горняк22
12 часов Ago

Квартира после пожара Фото: twitter.com/gnojnyj

В квартире Машнова продолжают жить его родственники. Рэпер не уточнил причины возгорания, но заявил, что его родные не пострадали

Рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) рассказал в своем аккаунте в twitter о пожаре в своей петербургской квартире.

В соцсетях рэпер опубликовал фото, на котором можно увидеть пострадавшие от огня стены.

«Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?» – написал Машнов.

Пожар случился по адресу: улица Трефолева, 6/30. В МЧС рассказали, что в двухкомнатной квартире выгорело 3 кв. метра.

Ранее Моргенштерн подписал контракт о сотрудничестве с промоушеном MMA. При этом до этого рэпер неоднократно предлагал запретить бои.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22
12 часов Ago
ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш В апреле Антон Переверзев уже купил в Барнауле бывший магазин "28 апельсинов" и развлекательный центр. А в мае претендовал на особняк "Русский чай" Барнаульский...

Читать по теме:

ВТОПЕ: