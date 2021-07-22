Горняк22: В Москве врача задержали по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей

Младенец Фото: pexels.com

Адвокат клиники рассказал, что если 21 июля до 8 вечера следователи не предъявят обвинения задержанной, то ее должны будут отпустить

В Москве задержали репродуктолога и акушера-гинеколога из сети медицинских клиник «Центр ЭКО» по подозрению в торговле детьми, сообщает «РБК».

«Задержали ее по делу, которое было возбуждено год назад по факту обнаружения детей, которые были рождены в рамках программ суррогатного материнства. В чем конкретно ее обвиняют, мы пока сами не понимаем», – рассказал адвокат Калой Ахильгов.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. В ее доме и домах других сотрудников клиники провели обыски.

Напомним, что июне 2020 года в московской квартире нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Все они были рождены суррогатными матерями для биологических родителей из Китая. Следователи возбудили уголовное дело о торговле людьми.

В июне 2021 года задержали одного из родителей после того, как мужчина вернул из органов опеки годовалого сына. После допроса его отпустили. В начале июля он записал видеообращение, в котором попросил следователей вернуть ему документы, чтобы вместе с сыном вернуться в Китай.

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