Горняк22: Пассажирский автобус полностью выгорел в Республике Алтай
Пожар в автобусе Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай
На момент пожара в автобусе находились только двое водителей – по данным спасателей, они сумели самостоятельно выбраться из охваченного огнем салона
В селе Усть-Кан Республики Алтай сгорел пассажирский автобус – 20 июля сообщение о возгорании поступило пожарным в 18.34.
Через две минуты расчет пожарных уже был на месте происшествия – на момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автобуса, сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные Управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.
В автобусе горели легковоспламеняющиеся жидкости, поэтому пожар пришлось тушить пеной. Погибших и пострадавших при пожаре нет.