ГОРНЯК22 22.07.2021
Происшествия

Горняк22: В Барнауле на проспекте Ленина из-под земли забил фонтан

Горняк22
12 часов Ago

Дом по улице Ленина, 134 в Барнауле Фото: 2ГИС

Проезжающие мимо перекрестка проспекта Ленина и улицы Северо-Западной водители снимают на телефоны бьющий прямо из-под асфальта фонтан горячей воды

В соцсетях барнаульцы рассказали о том, что в районе дома №134 на проспекте Ленина сейчас прямо из-под земли бьет аккуратный фонтан воды. Об этом сообщает аккаунт barnaul.insta.

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Публикация от Новости События Барнаул (@barnaul.insta)

Скорее всего, это горячая вода, так как именно в этом районе СГК проводит гидроиспытания и опрессовку теплосетей. Они продлятся до 5 августа.

ТОЛК

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