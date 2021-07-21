Горняк22: Казанская летняя 21 июля. От чего защищает и о чем молятся Казанской иконе

Казанская икона Божией Матери

В православном календаре два праздника в честь Казанской иконы Божией Матери: летняя Казанская – 21 июля и осенняя Казанская – 4 ноября

21 июля верующие вспоминают о чудесном обретении иконы, которое произошло в Казани в 1579 году.

По преданию, после сильного пожара в Казани десятилетняя девочка по имени Матрона увидела во сне Богородицу, которая попросила откопать ее на пепелище. Девочка указала взрослым, где искать икону. Под землей нашли чудотворный образ, а на этом месте впоследствии построили монастырь.

Казанская икона Божией Матери

Казанскую икону Божией Матери широко почитают в России. По всей стране есть много икон, называемых Казанскими – списки с оригинала. Казанской иконой благословляют молодоженов, рожениц, этот образ вешают над кроваткой младенца, ему молятся об избавлении от болезней, опасностей и внезапной смерти.

Православная церковь не установила запретов в день Казанской иконы Божией Матери. В 2021 году Казанская летняя выпала на среду, это постный день. Нельзя есть пищу животного происхождения.

В праздник 21 июля нужно сходить в храм на богослужение. Есть специальная молитва, обращенная к Казанской иконе Божией Матери.

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