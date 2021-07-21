Горняк22: Когда убирать озимый чеснок и почему с этим лучше не задерживаться

Чеснок Фото: pixabay.com

В конце июля приходит время собирать озимый чеснок – тот самый, что сажали прямо под зиму. Важный плюс такого чеснока – он вырастает с равномерно расположенными крупными зубчиками

Почему нужно вовремя убрать чеснок

Несозревший чеснок будет слишком мягким. Однако если выкопанный чеснок оказался недозрелым, при правильной сушке у него есть возможность дозреть, пишет iplants.ru.

Садоводы советуют: лучше убрать слегка недозрелый, чем перезрелый чеснок.

Если же чесноку дать перезреть, он может начать повторно расти, и это плохо отразится на его сохранности в будущем. Кроме того, он может потрескаться, а значит – довольно быстро испортиться.

Когда убирать озимый чеснок

Озимый чеснок выкапывают в конце июля, рассказывает ogorod.ru.

Раннеспелые сорта готовы к выкапыванию спустя 85-95 дней после появления всходов, а позднеспелые – через 100-110 дней.

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