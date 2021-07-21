Горняк22: В Алтайском крае молния ударила в 15-летнего подростка

Молния Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни в регионе будет тепло, однако в отдельных районах пройдут дожди с грозами

Вечером 18 июля в одном из сел Бийского района в 15-летнего подростка ударила молния, сообщает газета «Моя Земля».

В момент ЧП он находился в открытом поле верхом на лошади.

Пострадавший был госпитализирован в детскую больницу города Бийска в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 11 человек в Индии погибли от удара молнии при попытке сделать селфи.

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