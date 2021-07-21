Горняк22: Мать пострадавшей на батуте в Барнауле девочки рассказала о «торге» обвиняемой

Батут Фото: Толк

Женщина намерена взыскать сумму с собственницы батута через суд. Пока стороны не смогли окончательно договориться о компенсациях

Мама девочки, которая пострадала при падении батута в Барнауле, рассказала, что отказалась от компенсации в 2 млн рублей из-за требования со стороны обвиняемой выполнить в ответ ряд условий. Об этом пишет ИА «Амител».

По ее словам, владелица батута за эти деньги потребовала, чтобы пострадавшая сторона обратилась к следователю с просьбой сменить обвиняемой меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Также родители должны были подать ходатайство о снятии ареста с ее автомобиля. Родителям не понравилось, что за здоровье детей идет торг, поэтому они отказались.

При этом обещания выплатить деньги были лишь на словах, говорит мама пострадавшего ребенка. Владелица батута заявляла, что деньги она смогла бы выплатить только после продажи автомобиля, который сейчас находится под арестом.

Однако позже семьям предложили деньги без всяких условий (200 тыс. рублей одной семьей и 300 тыс. рублей – другой), на которые они согласились. Остальную часть родители намерены взыскать через суд. При этом они не могут назвать сумму, которая им нужна, так как точно неизвестно, сколько средств понадобится на реабилитацию.

Сейчас дети находятся дома, однако вскоре им вновь предстоит госпитализация.

Ранее адвокат собственницы батута Виктор Чумаков заявил, что предложение о выплате 2 млн рублей по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что выплаченная сумма в 300 тыс. рублей одной из семей потерпевших – это лишь первый транш от обещанного.

30 мая у барнаульского торгового центра «Район» перевернулся батут с детьми. Пострадали две девочки трех и четырех лет. Старшая получила наиболее тяжелые травмы – девочка почти на месяц потеряла слух и способность говорить. Также у нее был серьезный перелом бедра. Сейчас обеих выписали из больницы.

После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. 51-летнюю хозяйку батута посадили под домашний арест.

ТОЛК