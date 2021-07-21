Горняк22: Суд отправил в СИЗО сбившую троих детей в Москве девушку

Валерия Башкирова Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

По ходатайству прокуратуры суд изменил меру пресечения москвичке, сбившей насмерть двоих детей. Прокуратура поставила расследование дела на контроль

19 июля в Москве суд до 16 сентября заключил под стражу 18-летнюю Валерию Башкирову, которая ранее сбила троих детей на пешеходном переходе, сообщает ТАСС.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство МВД по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу», – заявили в прокуратуре.

В суде девушку расплакалась, а пока судья зачитывала обстоятельства ДТП, заламывала руки и не отрывала взгляд от крышки стола. В суде адвокат девушки рассказал, что его клиентка тяжело переживает случившееся и обратилась за психологической помощью.

По предварительной информации, Башкирова признала вину. Она рассказала, что не заметила переход из-за телефона и солнечного света.

Ранее прокуратура потребовала изменить меру пресечения Башкировой. Ей предъявили обвинение по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Если девушку признают виновной, ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 16 июля Валерия Башкирова, находясь за рулем Mazda, сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили дорогу. Пятилетний и трехлетний мальчики скончались от полученных травм в больнице. Девятимесячный ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

ТОЛК