Горняк22: В Республике Алтай турист разбил машину «всмятку» на Чуйском тракте

Место происшествия Фото: Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Экспертиза показала, что водитель был трезвым. По словам местных жителей, на этом участке дороги часто происходят аварии, в том числе со смертельным исходом

17 июля в Шебалинском районе Республики Алтай 30-летний житель Новосибирска на автомобиле Honda Accord слетел в кювет, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По словам водителя, когда он ехал из Шебалино в сторону Мыюта, на встречку неожиданно выехала машина, и, чтобы избежать столкновения, он съехал с дороги в кювет.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Ранее «Толк» сообщал, что туристы слетели с дороги в овраг возле Телецкого озера. По словам водителя, он не справился с управлением из-за сильной усталости после длительной дороги.

ТОЛК