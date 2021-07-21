Горняк22: Подозреваемый в убийстве барнаульского участкового рассказал о мести за пытки

Полиция Фото: Анна Меньшикова

По словам задержанного, он совершил убийство на почве мести, так как якобы неоднократно становился объектом для издевательств со стороны правоохранителей

57-летний житель Барнаула Владимир Шедов, подозреваемый в убийстве 39-летнего участкового Владислава Неудахина, признался в содеянном и объяснил свой поступок актом мести, сообщает Life.

По его словам, полицейские неоднократно издевались и унижали его, что стало причиной для ненависти. Мужчина рассказал, что в феврале этого года участковый Неудахин вместе с напарником якобы вывозили его в безлюдное место, надевали на голову пакет и избивали в «воспитательных целях».

В день убийства, по словам Шедова, участковый якобы припомнил ему этот случай. Тогда, как заявил мужчина, он решил расправиться с обидчиком. По его словам, взяв дома самодельное ружье, он попросил полицейского подвезти его до дороги. По пути он выстрелил в полицейского, выбросив оружие в поле.

Сейчас следователи проверяют показания задержанного. По данным издания, психических заболеваний у подозреваемого нет.

Ранее соседи Шедова, у которых он проживал, рассказали, что мужчина всегда помогал им по дому и ничего плохого за ним замечено не было. Однако в день пропажи полицейского, по их словам, Шедов действительно уехал с участковым, но вернулся через пять-семь минут. При этом якобы он куда-то уходил ночью и вернулся в мокрой одежде.

Напомним, 15 июля в лесополосе у поселка Гоньба нашли тело и сгоревшую служебную Lada Granta пропавшего участкового полиции Владислава Неудахина. Предположительно, его убил и сжег вместе с машиной поднадзорный, к которому тот поехал вечером. У погибшего остались жена и трое детей.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ТОЛК