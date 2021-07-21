Горняк22: В Алтайском крае погиб пожилой мотоциклист без прав

Знак. ДТП Фото: pexels.com

Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, у водителя не было прав для управления транспортным средством

Ночью 19 июля 61-летний мотоциклист погиб в ДТП на дороге «Советское – Урожайное – Шульгин Лог», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.

Предварительно известно, что мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле «Рейсер Альфа 70», не имея при этом водительских прав. В районе села Урожайного он не справился с управлением – мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что туристы слетели с дороги в овраг возле Телецкого озера.

ТОЛК