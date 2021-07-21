Горняк22: В Алтайском крае погиб пожилой мотоциклист без прав
Знак. ДТП Фото: pexels.com
Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, у водителя не было прав для управления транспортным средством
Ночью 19 июля 61-летний мотоциклист погиб в ДТП на дороге «Советское – Урожайное – Шульгин Лог», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.
Предварительно известно, что мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле «Рейсер Альфа 70», не имея при этом водительских прав. В районе села Урожайного он не справился с управлением – мотоцикл съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что туристы слетели с дороги в овраг возле Телецкого озера.