Горняк22: В Кузбассе пьяный водитель насмерть задавил загоравшую на пляже женщину

Полиция Фото: pixabay.com

По словам очевидцев, женщина отдыхала на берегу со своими подругами, когда нетрезвый водитель резко разогнался и поехал на девушек на своем автомобиле

В Кемеровской области 68-летнего жителя Прокопьевского района подозревают в убийстве по неосторожности 31-летней женщины. Отдыхающую переехал автомобиль на берегу водоема, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 11 июля пьяный подозреваемый на берегу озера наехал на своем автомобиле на лежащую женщину и скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но приехавшие врачи зафиксировали смерть потерпевшей.

По словам очевидцев, перед тем как уехать, мужчина набросился на отдыхающих с ножом. Родители потерпевшей уверены, что подозреваемый нарочно задавил их дочь. Он якобы не стал тормозить, когда увидел перед собой людей. В полиции же, по их словам, уверены, что все произошло по трагической случайности. Уголовное дело возбудили только спустя девять дней, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирской области женщина задавила знакомую и наехала на палатку с детьми. Женщину за руль пустил ее супруг – сама она прав не имела.

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