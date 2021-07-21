Горняк22: В Барнауле возле Новомихайловского кладбища загорелся груженый «КамАЗ»
Камаз. Огонь Фото: Инцидент Барнаул
Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания транспортного средства. Судя по видео, у грузовика полностью выгорела кабина
20 июля в Барнауле на Павловском тракте, в районе Новомихайловского кладбища, загорелся «КамАЗ», сообщает «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что у грузовика открытым огнем полыхает кабина. При этом в прицепе у «КамАЗа» находится груз.
Причины ЧП устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на ходу загорелась и взорвалась «десятка».