Горняк22: Десятилетний мальчик утонул в реке в Алтайском крае

Река. Водоем Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Несмотря на то, что дети купались под присмотром взрослого человека, один из них все же утонул. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося

19 июля в реке Алей Рубцовского района утонул десятилетний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно известно, что двое детей под присмотром родственницы пошли купаться на речку. Мальчики решили переплыть реку с одного берега на другой. В какой-то момент ребенок скрылся под водой. Тело мальчика до сих пор не найдено.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула.

ТОЛК