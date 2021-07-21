Горняк22: Волну сообщений о минировании в Барнауле могла пустить группа школьников

ФСБ Фото: lastview.ru

Судя по переписке с предполагаемым автором сообщения о минировании, в городе есть группа, которая этим «профессионально» занимается

Системный администратор одной из барнаульских школ, куда на прошлой неделе пришло письмо о минировании, рассказал, что сообщение могли прислать школьники – участники сообщества, которое давно этим занимается. Об этом говорится в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Он предоставил письмо от «террористов», в котором указана страница автора письма в соцсети «ВКонтакте», с которым он вышел на связь. Однако тот открестился от причастности к деятельности этой организации. В переписке пользователь аккаунта заявил, что он ничего не отправлял, но знает, кто это мог сделать.

«Списался в «ВК» с неизвестным, который указан в письме. В ходе переписки понял, что есть группа школьников, которые занимаются этим уже очень давно», – говорится в сообщении.

Напомним, волна сообщений о минировании детских садов прокатилась в Барнауле днем 5 июля. По предварительным данным, на электронные почты трех учреждений пришли сообщения об угрозе взрыва.

ТОЛК