Горняк22: Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле
ДТП с трамваем Фото: "Инцидент Барнаул"
Движение трамвайных вагонов в результате аварии по направлению к Павловскому тракту оказалось заблокировано – пассажирам пришлось добираться другими способами
Днем 20 июля в Барнауле произошло очередное ДТП с участием трамвая. На пересечении улиц Попова и Сергея Семенова столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Об аварии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
О пострадавших ничего не известно. Движение оказалось временно заблокировано.