Горняк22: Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле

ДТП с трамваем Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение трамвайных вагонов в результате аварии по направлению к Павловскому тракту оказалось заблокировано – пассажирам пришлось добираться другими способами

Днем 20 июля в Барнауле произошло очередное ДТП с участием трамвая. На пересечении улиц Попова и Сергея Семенова столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Об аварии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

О пострадавших ничего не известно. Движение оказалось временно заблокировано.

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