ГОРНЯК22 21.07.2021
Происшествия

Горняк22: Трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле

Горняк22
55 минут Ago

ДТП с трамваем Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение трамвайных вагонов в результате аварии по направлению к Павловскому тракту оказалось заблокировано – пассажирам пришлось добираться другими способами

Днем 20 июля в Барнауле произошло очередное ДТП с участием трамвая. На пересечении улиц Попова и Сергея Семенова столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Об аварии сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

О пострадавших ничего не известно. Движение оказалось временно заблокировано.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: