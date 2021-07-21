Горняк22: В Волгоградской области 17-летний подросток погиб под тоннами пшеницы

Место происшествия Фото: СУ СК по Волгоградской области

Очевидцы пытались спасти подростка, но он получил травмы, несовместимые с жизнью. ЧП произошло в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Даниловского района

18 июля в Волгоградской области 17-летний подросток погиб при разгрузке зерна на фермерском хозяйстве, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, во время разгрузки груженного зерном «КамАЗа» подросток упал в зерноприемник, где его засыпало примерно 14 тоннами пшеницы. ЧП произошло на глазах других рабочих. Они бросились откапывать пострадавшего, но от полученных травм юноша скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае молния ударила в 15-летнего подростка. В момент ЧП он находился в открытом поле верхом на лошади.

ТОЛК