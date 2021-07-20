Горняк22: «Большое возмущение»: Томенко недоволен ситуацией с приемом детей в первый класс

Виктор Томенко Фото: пресс-служба АКЗС

В этом году не все первоклассники смогут пойти в желаемые школы рядом с домом. Некоторые учебные заведения оказались попросту переполнены

Министр образования Алтайского края Максим Костенко на совещании с губернатором региона заявил, что в этом году в Индустриальном районе Барнаула около 390 первоклассников не получили места в школах по месту прописки, сообщает пресс-служба правительства края.

Так, наиболее сложная ситуация наблюдается в школах № 133, 136, 137, а также в школе № 98 в пригородном поселке Власиха. По словам главы ведомства, сейчас в городе за одним адресом закрепляют несколько школ. Поэтому большинство учеников «проблемных» районов уже получили места в других школах. Сейчас решается вопрос о предоставлении мест еще для 50 школьников.

Всего в Барнауле в этом году в первые классы пойдут 9,5 тыс. детей, однако для первоклассников создано 9,9 тыс. мест, то есть часть мест остается вакантными, но в других частях города.

Глава региона поручил Костенко разобраться с ситуацией. По его словам, нужно прислушаться к родителям, чтобы детям не приходилось переходить несколько дорог по пути в школу.

«Пока я вижу большое возмущение и отсутствие внятной позиции и со стороны городских властей, и Министерства образования. Большая часть первоначально возникших сложностей снята. Но надо поставить точку в этом вопросе», – сказал он.

Ранее «Толк» писал, что в Барнауле ребенку отказали дать место в школе по прописке. Причиной тому стала заполненность учебного заведения.

ТОЛК