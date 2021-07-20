Горняк22: Моргенштерн подписал контракт о сотрудничестве с промоушеном MMA
Моргенштерн и Анатолий Сульянов
В опубликованном в соцсети видео мужчины обсуждали, за какую сумму рэпер вошел бы в октагон. Затем они заявили, что контракт на выступления фактически заключен
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил в своем аккаунте в Instagram, что подписал контракт с главой промоушена Hardcore MMA Анатолием Сульяновым.
«Искупались и подписались», – заявил музыкант в соцсети.
Сам Сульянов в Instagram пообещал позже раскрыть все подробности соглашения.
«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам в комменты», – написал Сульянов в своем Instagram.
При этом Моргенштерн неоднократно негативно высказывался о ММА и предлагал запретить бои. Музыкант предлагал ввести цензуру и заявлял, что такой спорт подает плохой пример детям.
Ранее Моргенштерн и Алена Швец стали самыми популярными российскими музыкантами. Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы.