Горняк22: Утренние туманы и около +26 градусов ожидается 20 июля в Алтайском крае

Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

30-градусная жара возвращается в регион на этой неделе – с каждым днем столбики термометров будут подниматься все выше

Днем 20 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В южных и восточных районах возможны небольшие дожди с грозами. Утром местами опустится туман. Ветер подует северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник потеплеет до +25…+27 градусов. В этот день в краевом центре преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

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