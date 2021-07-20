Горняк22: В алтайском поселке дотла сгорели заброшенные деревянные постройки

Пожар. Огонь Фото: Бийск22 в соцсети "ВКонтакте"

Деревянные «сарайки» стояли в поселке не одно десятилетие. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину и обстоятельства возгорания

18 июля в селе Сорокино Бийского района сгорели заброшенные деревянные постройки, сообщает паблик Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, строения были полностью окутаны огнем. При этом неравнодушные жители своими руками откатывали подальше припаркованные рядом автомобили, на которые могло перекинуться пламя.

На месте работали пожарные расчеты. О пострадавших не сообщается.

Постройки стояли в поселке еще с 1980-х годов, некоторые из них были двухэтажными. В них жители хранили краску, бензин и другие горючие материалы, что могло спровоцировать возгорание, отмечает «Бийский рабочий».

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел пожар в административном здании. В результате ЧП никто не пострадал.

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