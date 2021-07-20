Горняк22: В Барнауле экипаж ДПС устроил погоню за иномаркой

Фото: Инцидент Барнаул

Сотрудники полиции провели обыск прямо на месте. Что они искали в автомобиле и у тех, кто в нем находился, не сообщается

В воскресенье, 18 июля, экипаж ДПС догнал и остановил автомобиль в районе дома по адресу: улица Попова, 158, в Барнауле, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

В остановленном автомобиле при этом находилось несколько мужчин. Сотрудники полиции провели обыск в машине. Однако что именно они искали и почему остановили транспортное средство, не уточняется.

На кадрах видно, как мужчины что-то достают из машины, их при этом сопровождают правоохранители.

Ранее сообщалось, что иномарка пыталась скрыться от полиции в центре Барнаула.

ТОЛК