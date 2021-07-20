Горняк22: В Барнауле экипаж ДПС устроил погоню за иномаркой
Фото: Инцидент Барнаул
Сотрудники полиции провели обыск прямо на месте. Что они искали в автомобиле и у тех, кто в нем находился, не сообщается
В воскресенье, 18 июля, экипаж ДПС догнал и остановил автомобиль в районе дома по адресу: улица Попова, 158, в Барнауле, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
В остановленном автомобиле при этом находилось несколько мужчин. Сотрудники полиции провели обыск в машине. Однако что именно они искали и почему остановили транспортное средство, не уточняется.
На кадрах видно, как мужчины что-то достают из машины, их при этом сопровождают правоохранители.
Ранее сообщалось, что иномарка пыталась скрыться от полиции в центре Барнаула.