Горняк22: В Москве мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой

Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

Соседи рассказали, что перед случившимся пара выясняла отношения. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу

В Москве мужчина выбросил из окна 15-го этажа 33-летнюю женщину и покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 18 июля около жилого дома на Борисовских прудах нашли тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты.

По предварительной версии, мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы забрать свои вещи, но они начали ссориться. В ходе конфликта мужчина толкнул потерпевшую из окна высотки. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Томске мужчина убил и расчленил соседку за то, что она шумела по ночам. С помощью ножовки он разрезал тело на части, а затем выкинул в разных местах.

ТОЛК