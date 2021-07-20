Горняк22: В Москве мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой
Многоэтажный дом Фото: pixabay.com
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В Москве мужчина выбросил из окна 15-го этажа 33-летнюю женщину и покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, вечером 18 июля около жилого дома на Борисовских прудах нашли тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты.
По предварительной версии, мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы забрать свои вещи, но они начали ссориться. В ходе конфликта мужчина толкнул потерпевшую из окна высотки. После этого он покончил жизнь самоубийством.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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