Горняк22: Подозреваемый в смерти девушки из Новосибирска рассказал, что забетонировал тело

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Тело пропавшей пять месяцев назад женщины оказалось закопанным и забетонированным на свалке в лесу под Новосибирском. Следователи буквально выдалбливали останки из бетона

В Новосибирске задержанный по подозрению в убийстве 31-летней Екатерины Плотниковой 36-летний мужчина заявил, что в феврале пришел к ней домой и нашел ее уже мертвой, сообщает «NGS».

Мужчина, который оказался бывшим сутенером девушки из эскорт-услуг, рассказал, что не убивал ее и избавился от тела уже якобы после смерти Плотниковой.

По его словам, он боялся, что тело найдут и он станет главным подозреваемым. Мужчина вывез мертвую женщину за город, где закопал в канаве недалеко от дачных домов. Как рассказал задержанный, иногда он возвращался на это место, чтобы проверить, не обнаружено ли тело. Весной, когда снег растаял, мужчина испугался, что труп смогут найти, и забетонировал останки.

Мать Плотниковой уже опознала тело дочери. По ее словам, следователи пока не установили причину смерти женщины. По предварительной версии, она могла умереть из-за сахарного диабета или передозировки наркотиками.

Напомним, что Екатерина Плотникова пропала 20 февраля. Позже стало известно, что женщина долгое время оказывала интимные услуги.

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