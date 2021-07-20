Горняк22: В Сибири в мусорном баке нашли замороженное тело младенца

Место происшествия Фото: СУ СК по по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Эксперты пока не установили точный возраст девочки. В настоящее время следователи разыскивают мать погибшего новорожденного ребенка

18 июля в Ачинске Красноярского края в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, тело мертвого младенца нашла бездомная женщина, которая обследовала мусорные контейнеры около многоквартирных жилых домов 11 и 12 в шестом микрорайоне города. Тело младенца с признаками промерзания было завернуто в полотенце и пакет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Эксперты устанавливают причину смерти ребенка.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле обнаружили сгоревшие останки новорожденного ребенка. Семья, в которой сожгли младенца, пыталась сбежать из города.

ТОЛК