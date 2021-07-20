Горняк22: У замглавврача алтайского наркодиспансера арестовали имущество на 4,6 млн рублей

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Обвиняемый уже признался в содеянном. Теперь дело будет рассмотрено в суде. Заместителю руководителя медучреждения грозит реальный срок

Уголовное дело в отношении заместителя главврача одного из медучреждений Барнаула, которого обвиняют в получении взятки, уже ушло в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый частями получил от бизнесмена взятку в размере 255 тысяч рублей. Деньги предназначались, чтобы медучреждение выбрало конкретную фирму для уборки снега.

Замглавврача признался в преступлении. На его имущество наложили арест в размере более 4,6 млн рублей.

Вероятнее всего, речь идет о замруководителя Алтайского краевого наркологического диспансера Сергее Лазареве, которого задержали за взятку в 255 тыс. рублей в конце мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лазарев был задержан с поличным. Преступление выявили оперативники управления по экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

ТОЛК