Горняк22: Все задержанные из-за утреннего тумана самолеты вылетели из Барнаула

Самолет Фото: pixabay.com

Утром 19 июля краевую столицу накрыл густой туман. При таких сложных погодных условиях вылеты самолетов не осуществляются

Все четыре самолета, рейсы которых задержали утром 19 июля из-за сильного тумана в аэропорту Барнаула, уже вылетели в Москву. Об этом сообщили «Толку» в барнаульском аэропорту.

«Все самолеты вылетели по месту назначения с разными задержками», – пояснили в воздушной гавани.

Предположительно, задержки составили в среднем от одного до нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в барнаульском аэропорту задержали вылет авиарейсов в Москву. Так, первый должен был вылететь в 6.25, последний – в 10.00. Причиной тому стал сильный туман, который утром окутал район аэропорта.

ТОЛК