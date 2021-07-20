Горняк22: Грузовой поезд сбил пьяного мужчину в Алтайском крае
Поезд. Полиция Фото: сибфоут.мвд. рф
Сейчас пострадавший в ЧП находится в барнаульском медучреждении. Однако о его состоянии ничего не сообщается. Проводится проверка
В Алтайском крае 25-летнего мужчину сбил грузовой поезд, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по СФО.
В прошедшие выходные на остановке «Новозудилово» мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Когда он стоял на краю шпалы, его затянуло потоком воздуха прямо на поезд, который в итоге его сбил. Мужчину госпитализировали в барнаульскую больницу. Предварительно известно, что пострадавший был пьян.
По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.
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