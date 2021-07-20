Горняк22: Грузовой поезд сбил пьяного мужчину в Алтайском крае

Поезд. Полиция Фото: сибфоут.мвд. рф

Сейчас пострадавший в ЧП находится в барнаульском медучреждении. Однако о его состоянии ничего не сообщается. Проводится проверка

В Алтайском крае 25-летнего мужчину сбил грузовой поезд, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по СФО.

В прошедшие выходные на остановке «Новозудилово» мужчина решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Когда он стоял на краю шпалы, его затянуло потоком воздуха прямо на поезд, который в итоге его сбил. Мужчину госпитализировали в барнаульскую больницу. Предварительно известно, что пострадавший был пьян.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка насмерть сбила участника шоу «Голос. Дети».

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