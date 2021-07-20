Горняк22: В Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа
Скорая помощь Фото: pixabay.com
В региональном минздраве рассказали, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он находится в удовлетворительном состоянии
17 июля в Октябрьского районе Новосибирска двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома, сообщает «КП».
Стало известно, что перед случившимся мальчик находился в квартире со своей мамой. В какой-то момент она отвлеклась на домашние дела, а после этого не обнаружила в комнате сына. В комнате было раскрыто окно.
Скорая помощь доставила ребенка в детскую клиническую больницу № 3. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии.
Следователи начали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.
Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае четырехлетнего мальчика убило столбом качели. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.