Горняк22: В Новосибирске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В региональном минздраве рассказали, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он находится в удовлетворительном состоянии

17 июля в Октябрьского районе Новосибирска двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома, сообщает «КП».

Стало известно, что перед случившимся мальчик находился в квартире со своей мамой. В какой-то момент она отвлеклась на домашние дела, а после этого не обнаружила в комнате сына. В комнате было раскрыто окно.

Скорая помощь доставила ребенка в детскую клиническую больницу № 3. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Следователи начали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае четырехлетнего мальчика убило столбом качели. Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

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