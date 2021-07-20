Горняк22: Двое молодых людей, угрожая ножом, ограбили подростков в Барнауле

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас подозреваемых в нападении на подростков заключили под стражу. Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Двум жителям Барнаула, 19 и 20 лет, предъявили обвинение в нападении на группу по подростков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, 15 июля возле ТРЦ, расположенного на Павловском тракте, молодые люди напали на компанию из четверых 15-летних подростков. Угрожая ножами, они похитили у них деньги в размере 5800 рублей.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию двух мужчин, напавших на незнакомца в центре Барнаула.

ТОЛК