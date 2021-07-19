Горняк22: В минздраве рассказали, хватает ли госпиталям Алтайского края кислорода

Ковидный госпиталь. Алтайский край. Бийск Фото: Минздрав Алтайского края

В соцсетях региона появилась информация, что в крае сразу на двух заводах по производству кислорода произошли поломки, из-за чего поставки в госпитали были нарушены

В настоящее время алтайские ковидные больницы не испытывают недостатка в поставках кислорода, так в минздраве региона пояснили паблику Barnaul 22. Закупать медицинский кислород для алтайских больниц помогает министерство промышленности и торговли РФ.

Ежедневно в госпитали региона поступает до 39 тонн кислорода для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба региона, сейчас в больницах края к кислороду подключены 3332 койки.

Кислород в баллонах в регион поступает из Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей. Также мобилизованы и собственные производственные мощности Алтайского края – это АО «Алтайстройдеталь», АО «Алтайский Химпром». В течение недели ожидается поставка еще 100 кислородоконцентраторов – их направят в районные ЦРБ.

ТОЛК