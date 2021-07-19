Горняк22: Жители одного из районов Барнаула задолжали более 10 млн рублей за услуги ЖКХ

Барнаул. Транспорт Фото: @region22insta

Барнаульцы годами не платят за коммунальные услуги – долг с одной квартиры неплательщика может составлять от тысячи до 300 тысяч рублей

Судебные приставы в Барнауле провели рейды по адресам должников-неплательщиков за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

На минувшей неделе рейд по должникам прошел в Ленинском районе краевого центра.

Как рассказали в краевом управлении ФССП, в среднем долги могут составлять от 1 тыс. до 300 тыс. рублей. Судебными приставами-исполнителями только в ОСП Ленинского района возбуждено 125 исполнительных производств на сумму более 10 миллионов рублей.

К должникам, как правило, в ходе рейда применяют следующий принудительный комплекс мер: проверка имущественного положения, обращение взыскание на выявленное имущество, в том числе и на денежные средства.

ТОЛК