Горняк22: Барнаульский архитектор показал, как будет выглядеть жилой комплекс «Локо»
Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect
Проект комплекса на месте стадиона «Локомотив» стал лауреатом всероссийского фестивалей «Зодчество» в Москве и «Зодчество в Сибири»
Барнаульский архитектор Александр Деринг на своей личной страничке в Instagram показал проект ЖК «Локо» – комплекс, который в Барнауле строят на месте бывшего стадиона «Локомотив» в районе вокзала.Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect Проект ЖК "Локо" в Барнауле Фото: @deringarchitect
Как рассказал архитектор, сейчас идет строительство первой очереди ЖК – воссоздаются фасады бывшего стадиона. Проект создан ООО «Классика». Он стал лауреатом сразу двух всероссийских конкурсов.