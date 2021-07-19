Горняк22: Почти 40 га: какие 10 крупнейших компаний строят жилье в Барнауле

Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

В администрации Барнаула ожидают, что 10 самых мощных застройщиков в 2021 году сдадут жилья примерно такой же площади, как и в 2020 году

383,2 тыс. кв. метров жилья в 2020 году ввели в эксплуатацию 10 крупнейших застройщиков Барнаула. Еще столько же ожидается в текущем году. Это следует из данных, предоставленных «Толку» администрацией города.

Если перевести общую площадь жилья, ожидаемую к вводу в эксплуатацию в 2021 году, в единицы измерения площади земли, получится более 38 га.

Топ-10 застройщиков Барнаула по объемам возводимого жилья

(выстроены по объемам 2020 года)

ИСК «Союз» и «Главалтайстрой»

(входят в одну группу, собственники – семья Отмашкиных)

2020 год – 93,6 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 15,1 тыс., ожидается – 56,7 тыс.

«Жилищная инициатива» и «Строительная инициатива»

(входят в одну группу, собственник – Юрий Гатилов)

2020 год – 85,5 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 69,9 тыс., ожидается – 154,5 тыс.

«АдалинСтрой» и «Адалин-Строй»

(входят в одну группу, в числе собственников – Рихард Фаллер)

2020 год – 53,7 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 14,6 тыс., ожидается – 101,9 тыс.

«ДСК» и ИСК «Алгоритм»

(входят в одну группу, в числе собственников – семья Тайчер)

2020 год – 37,8 тыс. кв. метров

(данные об объемах вводимого жилья в 2021 году не предоставлены)

ПСК «Строительная перспектива»

(собственник – Андрей Комяков)

2020 год – 23,8 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 30,9 тыс.

«Ярус»

(связан с ГК «Сибирия»)

2020 год – 21,2 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 6,4 тыс.

16 июля, 12:41

Застройщика элитных жилых домов банкротят в Барнауле

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру банкротства в компании известного барнаульского застройщика высотных жилых домов

ИСК «Вира-Строй»

(новосибирский застройщик)

2020 год – 21,8 тыс. кв. метров,

2021 год: план – 33 тыс.

«Барнаулкапстрой»

(100% компании принадлежит администрации города)

2020 год – 20,5 тыс. кв. метров.

(данные об объемах вводимого жилья в 2021 году не предоставлены)

ИСК «Строительный камень»

(владелец – Сергей Иванько)

2020 год – 14 тыс. кв. метров.

(данные об объемах вводимого жилья в 2021 году не предоставлены)

«Алгоритм»

2020 год – 11,3 тыс. кв. метров.

(данные об объемах вводимого жилья в 2021 году не предоставлены)

Как сообщили в мэрии, в 2020 году в Барнауле выдали разрешения на строительство 28 домов общей площадью 354,4 тыс. кв. метров. В 2021 году пока выданы разрешения на 14 домов площадью 14,2 тыс. кв. метров.

Вместе с тем строители обозначают несколько проблем, которые могут в будущем повлиять на объем вводимого жилья. Во-первых, это дефицит земельных участков.

Самый масштабный новый микрорайон будет строиться недалеко от аэропорта – аукцион на участок в 86 га здесь выиграла компания «Алгоритм», но участвовать в проекте будет несколько застройщиков. Там планируется построить 40 домов, две школы, детсады, поликлинику.

Но аналогичных этому участков под застройку больше в Барнауле нет. Еще один – напротив ТЦ «Арена» – готовят к выставлению на аукцион, но он значительно меньше по площади.

Есть площадки, которые рассматриваются на будущее, – на Булыгино у Лесного пруда (здесь планируется намыв участка), на Ковше. Еще одна перспективная территория – вдоль берега Оби. На площадку в 80 га компания Юрия Гатилова «Жилищная инициатива» начала готовить проект планировки.

Также проект планировки квартала готовится для площадки на Горе – этим занимается компания «Регионстрой». Но там речь идет о выкупе частных домов у их владельцев. А это долго, дорого и сложно.

Также застройщики ищут варианты освоения заброшенных участков промзоны.

Во-вторых, на рынке может возникнуть проблема, связанная с взрывным ростом цен на стройматериалы. Как рассказывал «Толку» исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов, себестоимость квартир в реализуемых проектах за последние полгода выросла до 65 тыс. рублей за 1 кв. метр.

«Цену придется либо повышать хотя бы до 70 тыс. рублей, либо отказываться от проектов», – пояснил Ширшов.

Кроме того, новые жилые комплексы с низкой доходностью могут не одобрить банки и, соответственно, не выдать проектное финансирование.

ТОЛК