Горняк22: Необычный двухэтажный круизный поезд впервые проедет по Алтайскому краю

Двухэтажный вагон. РЖД Фото: rzdtour.com

Экскурсионный поезд пересечет всю Россию – от Москвы до озера Байкал. В Алтайском крае он остановится не в Барнауле, а в Славгороде

23 и 30 июля РЖД впервые запустит по России необычный экскурсионный двухэтажный поезд «Байкальская сказка». Туристы сядут в поезд в Москве, пересекут всю Россию и выйдут в Иркутске, чтобы посмотреть озеро Байкал. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Примечательно, что поезд проедет и по территории Алтайского края – он остановится в Славгороде, откуда туристов повезут на озеро Большое Яровое, а затем они продолжат свой путь к Байкалу.

Идея экскурсионного тура – показать достопримечательности многих городов в России, по которым поезд будет следовать: это Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск и др. В каждом крупном городе для туристов будут делать остановку для знакомства с городом.

Путешествие будет комфортным: РЖД обещает новый двухэтажный вагон как «отель на колесах» – с вагоном-рестораном, комфортными купе и системой кондиционирования. Правда, билет в такой экскурсионный тур стоит прилично – от 123 825 рублей до 234 111 рублей с человека в зависимости от типа вагона.

По территории Алтайского края поезд пройдет дважды – в сторону Байкала и обратно.

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