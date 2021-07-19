Горняк22: В Бийске осужденные занимаются благоустройством территории города

Осужденные в Бийске. Работы по благоустройству Фото: 22.fsin.gov.ru

В Бийске в работах по городу задействованы осужденные, которые отбывают наказание средней тяжести – такие, как мелкие кражи или неуплата алиментов

Осужденные, которые отбывают наказание в колонии-поселении №2 в Бийске, официально трудоустроены подсобными рабочими, получают зарплату и имеют возможность погашать свои финансовые обязательства перед потерпевшими или государством, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

На работы по благоустройству города они отправляются в соответствии с их опытом, навыками и образованием. Сейчас на таких работах задействовано 30 человек. Они убирают в городе проезжую часть, помогают в установке малых архитектурных форм, работают на укладке асфальта.

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