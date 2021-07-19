Горняк22: Охлади мобильник: эксперты рассказали, как не перегреть смартфон в жару

Смартфоны Фото: pixabay.com

В жаркую погоду смартфон не рекомендуют заряжать до 100% — хватит и 90%. Кроме того, лучше уменьшить яркость экрана и избегать длительных разговоров по телефону

Гаджеты тоже страдают от жары и зноя, об этом рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования сети «Билайн» Алексей Верещагин

С его слов, не следует устраивать длительные фотосессии, необходимо уменьшить яркость экрана, следить за температурой смартфона.

Не рекомендуется оставлять смартфон на подоконнике, под стеклом автомобиля или в других местах, где на него могут падать прямые солнечные лучи, а также не класть мобильник рядом с микроволновками, нагревателями, панелями автомобилей.

Если смартфон перегрелся, его следует быстро отключить от зарядки и положить в тень, снять с него чехлы. А вот помещать телефон в холодильник нельзя ни в коем случае – для аппарата будет губительным резкий перепад температур.

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