Горняк22: Среди погибших в аварии на трассе Барнаул — Бийск была девятилетняя девочка

Авария на трассе Барнаул-Бийск Фото: Инцидент Барнаул

В страшной аварии на бийской трассе погибли почти все пассажиры Camry и только водитель остался жив. Есть пострадавшие и во втором автомобиле, который выбросило в кювет

Три человека, включая девятилетнюю девочку, погибли сегодня на трассе Барнаул-Бийск, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. Авария произошла около полудня в Троицком районе.

36-летний водитель Toyota Camry двигался со стороны Бийска и не справился с управлением, поэтому допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta – он двигался ему навстречу. За рулем Hyundai Creta была 43-летняя женщина.

В Camry при столкновении погибли сразу три пассажира – 52-летний мужчина, 22-летняя женщина и девятилетняя девочка. В этом же автомобиле ехала еще 51-летняя женщина – ее доставили с травмами в Троицкую ЦРБ. Водитель Camry не пострадал.

Hyundai Creta выбросило с трассы – в ней находилось четверо пассажиров. Водителя, двухлетнего и 12-летнего мальчика, а также 14-летнюю девочку доставили с травмами для оказания помощи в Троицкую ЦРБ. В автомобиле Hyundai находился еще и 37-летний мужчина, он не пострадал.

ТОЛК