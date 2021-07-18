Горняк22: Восемь выпускников Алтайского края удалили с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

ЕГЭ Фото: телеканал "Толк"

Не уверенные в своих знаниях выпускники не стали надеяться на смартфоны и написали шпаргалки старым дедовским способом – от руки на листках бумаги или на коленках

В эту кампанию ЕГЭ нарушений на экзаменах в Алтайском крае было меньше, чем в прошлом году, рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Он отметил, что в ходе сдачи экзаменов было выявлено восемь нарушителей – шесть со шпаргалками, одного удалили за использование смартфона, еще одного – за вычислительную технику (калькулятор).

Нарушителей выявили ситуационные центры – в них в онлайн-режиме отсматривали то, как проходят экзамены более чем в 1000 аудиториях по всему краю. В прошлом году, по словам министра, таких удалений с ЕГЭ было 13.

Результаты для таких выпускников аннулируются, повторно сдавать предмет они смогут только в следующем году.

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