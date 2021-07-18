Горняк22: Работники налоговой инспекции в Барнауле вышли очищать берега Пивоварки

Субботник на Пивоварке Фото: Администрация Барнаула

В результате очередной экологической акции с берегов реки в районе улицы Силикатной было убрано более 150 мешков мусора

16 июля в Барнауле прошла экологическая акция по очистке реки Пивоварки, сообщает пресс-центр мэрии города. Участниками ее стали представители налоговой инспекции. Они расчистили русло реки – за час было собрано более 150 мешков с мусором.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что это не первая акция по очистке русла и берегов реки в Барнауле. В таких мероприятиях, как правило, принимают участие волонтеры, предприниматели, сотрудники районных администраций города и неравнодушные жители города.

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