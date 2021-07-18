Горняк22: Цены на бензин и топливо в Алтайском крае средние по Сибири

АЗС. Бензин Фото: Анна Меньшикова

По сравнению с другими регионами Сибири, Алтайский край находится в середине рейтинга – цены на моторное топливо, можно сказать, умеренные

Сразу два ведомства – Новосибирскстат и Алтайкрайстат – подсчитали цену бензина и другого моторного топлива в июне и сравнили данные по сибирским регионам.

Так, в Алтайском крае за первый месяц лета цены выросли на 0,6%, в среднем по Сибири – на 0,8%. Цены на дизельное топливо в крае выросли на 0,2%.

Судя по данным статистики, в Алтайском крае сейчас цена газового моторного топлива составляет 26,18 рублей за литр, бензина АИ-92 – 43,61 руб., АИ-95 – 45,53 руб., АИ-98 – 51,96 руб., Дт – 49,08 руб.

Отмечается, что самые высокие цены на топливо и бензин зафиксированы в СФО в Республике Тыва, бензин марки АИ-98 дороже всего в Красноярском крае, а дизельное топливо невыгодно покупать в Иркутской области.

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