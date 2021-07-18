Горняк22: Как красиво поздравить с Днем металлурга 2021 в стихах, прозе и СМС
Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш
В воскресенье, 18 июля 2021 в России отмечают День металлурга. В праздник «Толк» подготовил подборку поздравлений с Днем металлурга в прозе, СМС и стихах
Как поздравить с Днем металлурга в стихах
«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы — надежда, вы — опора.
Счастья в День металлургии!
День мужчин таких суровых,
Праздник стали и огня
Металлурги отмечают,
Как огромная семья.
Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд!
С уважением, с восхищением,
Поздравляем с вашим днём!
Металлурги — это сила,
Тонус ваш всегда стальной.
Будьте счастливы, здоровы,
Всех вам благ, зарплат больших,
И всегда, во всём подъёма,
Дел великих, трудовых!
Как поздравить в День металлурга 2021 в прозе
С Днем металлурга! Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач, душевного равновесия. Пусть металл течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и слаженность присутствуют в ежедневной работе. Низкий поклон и гордость за тяжелый и важный труд!
Уважаемые металлурги! Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем металлурга! Желаем вам сплава мужества, трудолюбия и искусства в вашей нелегкой профессии, вы — победители огня и металла — достойные продолжатели лучших традиций наших предков. Всем работникам отрасли счастья, здоровья и оптимизма!
Как поздравить с Днем металлурга 2021 в СМС
Металлургов поздравляем
С профессиональным днем.
Труд нелегкий восхваляем
И удач желаем в нём!
Металлурги! Мы вас поздравляем
С этим важным праздничным днем
Долгих лет и здоровья желаем,
Побеждать над металлом, огнем.
Поздравляю, металлурги!
Счастья и успехов вам,
Мы виват кричим сегодня
Все прекрасным мастерам.
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