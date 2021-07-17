Горняк22: Экс-зампреду правительства края Ирине Долговой продлили домашний арест

Ирина Долгова Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

После расследования дело ушло в суд, где оно было зарегистрировано 24 июня. 13 июля состоялось первое судебное заседание

Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой продлили домашний арест еще на три месяца, сообщает «Банкфакс». Сейчас ее дело рассматривает суд.

Такое решение было принято на первом заседании суда. Срок продления на три месяца запросила сторона гособвинения.

Долговой вменяют два эпизода преступной деятельности. Первый, как считает следствие, произошел в 2018 году. Тогда по указанию чиновницы компания «Аптеки Алтая» закупила лекарства с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей. При этом препараты приобрели у организации, которую возглавлял знакомый Долговой. В последующем все они были проданы с уценкой – от 10 копеек до 10 рублей.

Еще один эпизод, который вменяют обвиняемой: Долгова, пользуясь служебным положением, незаконно включила своего знакомого в регистр людей, которым положены бесплатные лекарства. Так в ущерб другим льготникам мужчина получил дорогостоящие препараты на общую сумму более 200 тысяч рублей.

По данным следкома региона, обвиняемая признала вину. Для обеспечения гражданского иска на ее имущество наложен арест в сумме более 5,5 млн рублей.

О ее задержании стало известно 17 сентября. Ее арестовали через месяц после того, как она ушла в отставку.

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