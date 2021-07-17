Горняк22: Руководитель барнаульской спортшколы организовал незаконный лагерь для детей

Детский лагерь в Республике Алтай Фото: Прокуратура Республики Алтай

Лагерь не включен в реестр организаций отдыха детей в регионе и не проверялся соответствующими органами, поэтому нахождение в нем опасно

В селе Черга Шебалинского района обнаружили нелегальный детский лагерь, организованный председателем Барнаульской общественной организации каратэ, сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Алтай.

Так, на частной территории находились 22 ребенка и трое взрослых, большинство из них воспитанники организации.

Проверка выявила множественные нарушения в его работе. В частности, у работников не было санитарных книжек, в домах отсутствовала автоматизированная пожарная сигнализация, а также дополнительные запасные выходы. Также в лагере нашли склад с горючими веществами.

В связи с этим ведомство направило представление главе муниципалитета и организатора лагеря. Возбуждены административные дела в отношении руководства учреждения.

Ранее сообщалось, что в Солонешенском районе Алтайского края нашли несанкционированное место отдыха, где находились 80 детей.

ТОЛК