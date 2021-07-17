Горняк22: Десятки человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Германии

Наводнение в Германии Фото: кадр из youtube.com

Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт

На западе Германии число жертв наводнения выросло до 59 человек. Еще около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. В связи с угрозой дальнейшего затопления власти объявили чрезвычайную ситуацию, сообщает «РИА Новости».

Из-за проливных дождей реки в немецких федеральных землях Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц – вышли из берегов и затопили населенные пункты.

165 тысяч человек из-за масштабных наводнений остались без электричества. В городе Айфель потоки воды полностью смыли шесть домов. В Рейнланд-Пфальце спасатели эвакуировали несколько тысяч местных жителей.

Канцлер Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни.

Ранее «Толк» сообщал, что ученые МЧС предупредили об угрозе паводка на Алтае. Прогнозируемые в ближайшие дни дожди могут вызвать наводнения в некоторых регионах Сибири.

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